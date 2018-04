Télévie gouf 1989 vum belschen RTL-TVI an d’Liewe geruff a gëtt zanter 2002 vun RTL Lëtzebuerg am Grand-Duché organiséiert. Zanterhier ass d’Missioun vum Télévie Spenden ze sammele, fir d’Kriibsfuerschung ze ënnerstëtzen.

2017 huet Télévie Lëtzebuerg mat der Ënnerstëtzung vu senge 5 Centres de promesses (Beetebuerg, Kielen, Rammerech, Walfer an dem Centre de promesses permanent zu Rodange) an der Generositéit vun de Matbierger d’Rekordzomm vu 1.620.455 Euro gesammelt.

Dëst Joer gëtt d’Endresultat vun de Spenden e Samschden den 21 Abrëll wärend dem groussen Télévie-Dag, dee vun dausende Benevollen, den Animateuren an de Journaliste vun RTL Lëtzebuerg matorganiséiert gëtt, annoncéiert. Dëse karitative Rendezvous ass nees d’Geleeënheet fir all d’Centres de promesses nach eng Kéier all hir Kräfte fir d’Lutte géint de Kriibs ze mobiliséieren.

D’Evenementer vum 21 Abrëll

Wärend dem groussen Télévie-Dag ginn an de Centres de promesses sämtlech Evenementer, Stänn, Spektakelen a Spiller zu Gonschte vum Télévie organiséiert :

Tournée « Merci » : D’Désirée Nosbusch, d’Ambassadrice vum Télévie, Diane Wunsch, d’Coordinatrice vum Télévie souwéi d’Membere vun der Fondatioun Kiwanis maachen den Tour vun de Centres de promesses fir all deene Léit Merci ze soen, déi sech fir d’Editioun 2018 staark gemaacht hunn.

: D’Désirée Nosbusch, d’Ambassadrice vum Télévie, Diane Wunsch, d’Coordinatrice vum Télévie souwéi d’Membere vun der Fondatioun Kiwanis maachen den Tour vun de Centres de promesses fir all deene Léit Merci ze soen, déi sech fir d’Editioun 2018 staark gemaacht hunn. Matcher géint d’Dreamteam : An de Centres de promesses gi sportlech Aktivitéiten organiséiert. D’Equippe vun de Zentre – déi aus verschiddene lokalen a nationale Perséinlechkeeten (Buergermeeschteren, Sportler, …) bestin – triede géint d’Dreamteam (bekannte Lëtzebuerger Ex-Sportler) un. Am Centre de promesses Rammerech gëtt Bodykicker gespillt, zu Kielen ass Volleyball um Programm, zu Walfer Basket an zu Beetebuerg spillen se Handball.

: An de Centres de promesses gi sportlech Aktivitéiten organiséiert. D’Equippe vun de Zentre – déi aus verschiddene lokalen a nationale Perséinlechkeeten (Buergermeeschteren, Sportler, …) bestin – triede géint d’Dreamteam (bekannte Lëtzebuerger Ex-Sportler) un. Am Centre de promesses Rammerech gëtt Bodykicker gespillt, zu Kielen ass Volleyball um Programm, zu Walfer Basket an zu Beetebuerg spillen se Handball. SecuriTec Télévie Tour : Um 9:00 Auer fueren d’Cycliste beim RTL City Gebai fort bei eenzel Centres de promesses. Si wäerten am Ganzen eng Stréck vu ronn 120 km zeréckleeën.

: Um 9:00 Auer fueren d’Cycliste beim RTL City Gebai fort bei eenzel Centres de promesses. Si wäerten am Ganzen eng Stréck vu ronn 120 km zeréckleeën. Grousst Gewënnspill : Vu Mëtt Februar bis Mëtt Abrëll huet d’Associatioun Ferrari & Friends Billjeeë verkaf fir eng Daf an enger Ferrari ze gewannen. Jiddereen deen um Gewënnspill Deel geholl huet, huet mat sengem Ticket och d’Chance eng Fiat 500 Pop ze gewannen. De Gewënner vun dësem flotte Präis gëtt e Samschden den 21. Abrëll wärend der Soirée vum groussen Télévie-Dag gezunn.

Als historesche Partner vum Télévie zu Lëtzebuerg animéiert an diffuséiert RTL Lëtzebuerg all d’Aktiounen déi uerschter d’Land organiséiert ginn. Vu 19:00 Auer un iwwerdréit RTL Télé Lëtzebuerg och live déi grouss Télévie-Soirée op der Télé a via de Livestream op rtl.lu.

Wärend dem Dag, vu 6:00 bis 19:00 Auer ginn all d’Radiosemissiounen op der Télé a via Radio-Web-TV diffuséiert. De komplette Programm vun den Aktivitéite fannt Dir op televie.lu an hei ënnendrënner.

DE PROGRAMM vum 20 & 21 Abrëll

D’RTL Medien am Zeeche vum Télévie

RTL Télé Lëtzebuerg

E Freiden den 20. Abrëll um 19:00 Auer ass de Startschoss vum groussen Télévie-Dag . Deen Owend gëtt a Präsenz vum Diane Wunsch, d’Coordinatrice vum Télévie a vum Nathalie Weber-Frisch, d’Presidentin vun der Fondatioun Kiwanis den Télévie-Compteur lancéiert. Vun deem Moment un bis 21:00, si prominent Gäscht wéi d‘Alexandra Oxacelay (Stëmm vun der Strooss) an de Marco Rock, genannt « Rocky » (Ex-Basketballspiller) um Promi-Telefon fir d’Spenden opzeschreiwen (Don per Telefon ënnert der Nummer 8002 6666 oder online via televie.lu ënnert « Maacht Ären Don »).

. Deen Owend gëtt a Präsenz vum Diane Wunsch, d’Coordinatrice vum Télévie a vum Nathalie Weber-Frisch, d’Presidentin vun der Fondatioun Kiwanis den Télévie-Compteur lancéiert. Vun deem Moment un bis 21:00, si prominent Gäscht wéi d‘Alexandra Oxacelay (Stëmm vun der Strooss) an de Marco Rock, genannt « Rocky » (Ex-Basketballspiller) um Promi-Telefon fir d’Spenden opzeschreiwen (Don per Telefon ënnert der Nummer 8002 6666 oder online via televie.lu ënnert « Maacht Ären Don »). Den Owend vum 21. Abrëll ginn d’ Reportage vun de Chercheuren a Patienten diffuséiert. Wärend dem Dag ginn d’Biller vun de Manifestatiounen an de Centres de promesses an d’Portraite vun de Benevollen op televie.lu gepost.

diffuséiert. Wärend dem Dag ginn d’Biller vun de Manifestatiounen an de Centres de promesses an d’Portraite vun de Benevollen op televie.lu gepost. Déi grouss Télévie-Soirée fänkt um 19:00 Auer un. Dësen Owend ass d’Geleeënheet fir de Patienten, de Chercheuren an de Benevollen d’Wuert ze ginn. D’Emissioun, déi vum Caroline Mart an Olivier Catani moderéiert gëtt, huet als Schwéierpunkt d’Schicksalsschléi vun de Kriibspatienten an d’Sensibilisatioun vun der Bevëlkerung op dës fuerchtbar Krankheet. Wärend dëser grousser Soirée, kann RTL Télé Lëtzebuerg och op prominent Ënnerstëtzung fir den Télévie zielen : déi bekannte Sängerin Anastacia deelt hiert Matgefill an hir Ënnerstëtzung fir den Télévie mat.

Parallel zur Emissioun iwwert d’Schicksalsschléi vun de Kriibspatienten ass zäitgläich och d’Scheck-Iwwerreechung (Schecken iwwert 8.000 Euro) a Präsenz vun de Benevollen an de Representante vun de verschiddene Veräiner, Associatiounen an Entreprisen. Dëse feierleche Moment gëtt vum Monica Semedo a Violetta Caldarelli moderéiert. Et ginn och Live-Iwwerdrounge vun de Scheck-Iwwerreechungen an deene 5 Centres de promesses.

Den Ofschloss ass géint 23:30 Auer, wann den Télévie-Compteur gestoppt an d’Resultat vun de Spende bekannt gemaacht gëtt. Dono hellt RTL-TVI de Relais vun der Antenne fir d’Gesamtresultat vun de Spenden aus Lëtzebuerg an der Belsch ze annoncéieren.

RTL Radio Lëtzebuerg

E Freiden den 20. Abrëll um 19.00 Auer lancéiert RTL Radio Lëtzebuerg offiziell den telefonesche Centre de promesses um Kierchbierg a gëtt de Startschoss fir de groussen Télévie-Dag. Bis 21:00 Auer si Benevollen a Donateuren op Antenn am telefonesche Centre de promesses. Si erziele vun den Aktiounen déi si fir d’Editioun 2018 vum Télévie organiséiert hunn a ginn hire Scheck of.

E Samschden den 21. Abrëll vu 06.00 Auer uns gëtt RTL Radio Lëtzebuerg en Abléck an déi 5 Centres de promesses. Deen Dag sinn och weiderhi Benevollen a Prominenter wéi de Paul Philippe, d’Susy Lentz oder de Roland Girres am telefonesche Centre de promesses am Asaz. Wärend deem ganzen Dag berichten d’Animateuren an d’Journaliste vun RTL Lëtzebuerg zesumme mat hiren Invitéeën iwwert déi eenzele Festivitéiten an deene verschiddene Zentren. De Programm gëtt live bis Owes um 23:30 Auer diffuséiert.

RTL New Media

Um Site televie.lu fannt Dir all d’Informatiounen iwwert den Télévie : de komplette Programm vun den Aktivitéiten, de Video-Stream aus de Centres de promesses an d’Fotoe vum Dag. De Télévie-Compteur gëtt lafend um Site aktualiséiert.