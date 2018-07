Dir organiséiert vill Aktiounen a Manifestatiounen, déi Är Awunner zesummebréngen?

Dir sicht ee karitative Projet, deen Är Gemeng kann ënnerstëtzen?

Da schléisst Iech dem Télévie bei der Lutte géint de Kriibs un a mellt Iech bei televie@rtl.lu, fir Centre de promesses 2019 ze ginn.

Wat sinn d’Missioune vun engem Centre de promesses?

Als Centre de promesses fir den Télévie ass Är Gemeng en Ambassadeur, fir d’Fuerschung géint de Kriibs virunzebréngen. Zesumme mat Äre Veräiner kënnt Dir duerch verschidden Aktiounen a Manifestatiounen den Télévie ënnerstëtzen an Är Awunner, respektiv d’Populatioun op dës fuerchtbar Krankheet opmierksam maachen.

Zanter 2002 konnten hei zu Lëtzebuerg iwwer 21 Milliounen Euro an d’Kriibsfuerschung investéiert ginn. Dëse fantastesche Montant ass d’Resultat vum Engagement vun de Gemengen, de Veräiner an de Benevollen, déi zesumme mam Télévie d’Spendenopriff gemaach hunn an esou d’Generositéit vun der Populatioun erreeche konnten.

Ënnerstëtzt d’Aktioun Télévie, well zesumme si mir méi staark, fir d’Fuerschung géint de Kriibs virunzebréngen.

Fir méi Informatioune mellt Iech op televie@rtl.lu